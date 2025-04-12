Амчан пристрастят к регулярным занятиям спортом

Власти города готовы потратить на это свыше 2 миллионов рублей.

Администрация Мценска в новой редакции утвердила муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске». Объемы бюджетных ассигнований на ее реализацию утверждены в сумме 2,665 миллиона рублей, причем все денежные средства обещают выделить из местного бюджета. Так, уже в 2025 году на программу обещают выделить 1,205 миллиона рублей, в 2026 и 2027 годах – по 730,3 тысячи рублей. Основная цель программы заключается в повышении мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Программа предусматривает организацию физкультурно-массовых мероприятий, в том числе с детьми дошкольного возраста, проведение городских соревнований по различным видам спорта, в том числе с приглашением спортсменов из других регионов, проведение спортивных праздников. Обеспечения участия лучших мценских спортсменов в областных соревнованиях тоже является одной из целей, равно как и подготовка детско-юношеского резерва и содействие развитию спорта высших достижений.

Для достижения целей и задач программы в городе функционируют: две спортивные школы, ледовый дворец, два бассейна, 17 спортивных залов, три открытых ледовых катка, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и «умная» спортивная площадка. В городе активно развиваются такие виды спорта, как бокс, тяжелая атлетика, легкая атлетика, гандбол, волейбол, рукопашный бой, спортивные танцы, бадминтон, шахматы, настольный теннис, спортивное ориентирование, дзюдо, самбо, вольная борьба, футбол, плавание и лыжные гонки.

По данным администрации Мценска, в муниципальных учреждениях работают 94 штатных специалиста в области физической культуры и спорта. В спортивных школах занимаются 1129 обучающихся. На базе образовательных организаций помимо уроков физической культуры ведется внеурочная работа по различным видам спорта, благодаря которой в систематические занятия физической культурой вовлечены более 1200 школьников и студентов.

В прошлом году, к слову, во Мценске провели 423 физкультурных и спортивных мероприятия, в которых было задействовано более 18 300 человек разного возраста. Для увеличения охвата трудоспособного населения систематическими занятиями физической культурой и спортом в городе организовано проведение Спартакиады среди трудовых коллективов. В 2024 году, например, в ней приняли участие 16 команд предприятий и организаций города. Соревнования проходили в течение всего года по 13 видам спорта, участие в них приняли 844 работника местных предприятий.

В 2024 году спортсмены из Мценска приняли участие в 150 соревнованиях межмуниципального, регионального и всероссийского уровня, а также в первенстве и чемпионате мира. И достижения имеются. Так, футбольная команда девочек Мценска заняла 2-е место в Кубке ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» и 2-е место в Кубке ассоциации мини-футбола «Центр». Команда Мценска по гандболу стала победителем первенства Орловской и Воронежской областей и заняла 4-е место в первенстве ЦФО. Футбольная команда спортивной школы города Мценска заняла 4-е место во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч 2024». А еще двое спортсменов Мценска в составе сборной Орловской области заняли 6-е место в финале IX Всероссийского фестиваля ГТО, проходившего в детском центре «Артек».

ИА “Орелград”