Под Орлом лист с мусорки разбил иномарку

Оплачивать ремонт машины будут местные власти.

Покровский районный суд утвердил мировое соглашение по гражданскому делу о возмещении материального ущерба. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал житель поселка городского типа Покровское к администрации Покровского района. Он заявил, что в результате крайне необычного дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадал принадлежащий ему автомобиль марки «Рено Логан».

Из иска следовало, что инцидент произошел прошлой осенью Истец за рулем своего автомобиля проезжал мимо площадки для сбора твердых коммунальных отходов, огороженной металлическими листами. Так совпало, что как раз в этот момент один металлический лист оторвался от ограждения и умудрился угодить прямехонько в автомобиль, получивший механические повреждения.

Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ГАИ, которые составили протокол и зафиксировали все подробности необычного ДТП. Автовладелец пытался получить страховую премию, но в страховой компании ему заявили, что произошедший инцидент страховым случаем не является.

Тогда автовладелец обратился к эксперту, который осмотрел разбитую иномарку и в своем заключении написал, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 329 400 рублей. Акт экспертизы истец впоследствии предъявил в суд.

Он просил суд взыскать с администрации Покровского района в свою пользу указанные в акте 329 400 рублей в счет возмещения причиненного ему материального ущерба. Просил истец и о возмещении ему расходов на проведение экспертизы, что обошлось в 10 000 рублей. Уже в ходе судебного разбирательства стороны сумели договориться и заключили мировое соглашение, а суд затем его утвердил.

«Администрация Покровского района с момента утверждения мирового соглашения судом обязуется в течение 6 месяцев равными долями за счет средств бюджета городского поселения Покровское возместить истцу ущерб в размере 210 000 рублей, – сообщает пресс-служба районного суда. – Государственная пошлина, уплаченная по иску, возмещению не подлежит и относится на сторону, заявившую соответствующие требования. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению. В случае неисполнения условий мирового соглашения, оно может быть исполнено принудительно, в порядке исполнения судебного решения».

ИА «Орелград»