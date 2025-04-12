У орловчанки отняли землю из-за долга в 1243 рубля

Женщина еще имеет возможность обжаловать решение в областном суде.

Болховский районный суд рассмотрел гражданское дело, возбужденного по заявлению муниципального образования «Город Болхов». Чиновники просили о расторжении договора аренды земельного участка и взыскании задолженности по арендной плате. Как пояснили в пресс-службе суда со ссылкой на материалы дела, ранее городские власти заключили с местной жительницей договор аренды земельного участка, предназначенного для ведения огородничества. Участок относится к категории земель населенных пунктов, в аренду гражданке чиновники сдали его на 3 года.

«Однако, в нарушение требований договора аренды, ответчик не исполнял обязанности по внесению арендных платежей, задолженность по которым составила 1253 рубля, – следует из информации пресс-службы Болховского районного суда. – В связи с неисполнением обязательств по договору ответчику было предложено погасить образовавшуюся задолженность, неустойку и расторгнуть договор аренды, однако, данное предложение оставлено без ответа».

В суд явилась представитель администрации города, которая в судебном заседании поддержала заявленные ранее требования. А вот сама гражданка по какой-то причине в судебное заседание не явилась. Дело рассматривалось без нее. В результате суд пришел к выводу, что гражданка действительно нарушила условия договора аренды земельного участка, причем, по мнению суда, нарушения оказались существенными. Поэтому исковые требования городской администрации о расторжении договора аренды были сочтены обоснованным

«Изучив материалы дела, суд постановил исковые требования администрации о расторжении договора аренды и взыскании задолженности по арендной плате удовлетворить. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд». – уточнила пресс-служба Болховского районного суда.

ИА «Орелград»