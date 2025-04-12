Нерадивую мать отправили в колонию

За решеткой женщина должна провести восемь месяцев.

Болховский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно).

Как пояснили в пресс-службе суда, ранее согласно заочному решению суда данная гражданка была лишена родительских прав, но одновременно ее обязали выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере половины всех видов заработка и иного дохода. Выплачивать алименты она обязана ежемесячно до совершеннолетия детей. Однако женщина уклонялась от уплаты без уважительных причин.

За это ее сначала привлекли к административной ответственности. Но наказание ничему нерадивую мать не научило, алименты она выплачивать так и не начала. Задолженность продолжала расти, а результатом стало возбуждение уголовного дела, о чем женщину неоднократно предупреждали судебные приставы. В судебном заседании гражданка вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и раскаялась. Однако от наказания это ее не спасло.

«Приговором Болховского районного суда за неуплату алиментов подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – констатирует пресс-служба Болховского районного суда. – При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств – признание вины, отягчающих обстоятельств – рецидива преступлений. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»