Орловские примирители «разрулили» два бытовых спора

В Орловской области растет практика процедур судебного примирения.

Сразу два мировых соглашения утвердили суды в Орловской области. Например, как сообщает Залегощенский районный суд, местная жительница подала исковое заявление об установлении границ земельного участка. Она указала, что владеет земельным участком, для уточнения границ и площади которого кадастровый инженер подготовил межевой план. В процессе согласования границ свои возражения высказал хозяин соседнего участка. Женщине пришлось идти в суд, так как договориться полюбовно с соседом она не смогла.

«В ходе рассмотрения дела проведена землеустроительная экспертиза, определившая координаты точек границ земельных участков истца и ответчиков, – рассказали в пресс-службе суда. – В судебном заседании истец и ответчики, в целях урегулирования спора, путем переговоров установили границы между земельными участками в соответствии с разработанным заключением эксперта и обратились с заявлением об утверждении мирового соглашения».

Стороны договорились о прекращении судебного спора, поэтому мировое соглашение было утверждено, а производство по делу – прекращено. Судебный спор может закончиться мирно, когда стороны находят взаимовыгодное решение, проводят примирительную процедуру и заключают мировое соглашение, подчеркнули в пресс-службе Залегощенского районного суда.

Другое мировое соглашение было утверждено Малоархангельским районным судом, в производстве которого находилось гражданское дело о разделе домовладения в натуре между бывшими супругами. По делу было проведено несколько судебных заседаний, исследованы доказательства представленные сторонами, проведена экспертиза. Затем была запущена процедура примирения. Примирение сторон возможно на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта.

«В ходе судебного разбирательства сторонам было предложено разрешить спор с помощью судебного примирителя, – сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда. – Стороны выразили согласие на урегулирование спора с помощью судебного примирителя. При участии судебного примирителя, которым является судья в отставке, сторонами проведена процедура судебного примирения, по результатам которой составлен проект мирового соглашения, где стороны пришли к соглашению о разрешении возникшего спора на взаимовыгодных условиях».

Определение суда, которым было утверждено мировое соглашение, вступило в законную силу немедленно, но оно может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня его вынесения.

ИА «Орелград»