В Кромах снизили преступность и накрыли нарколабораторию

Важную роль в этом сыграла установка камер видеонаблюдения.

Отчет начальника ОМВД России по Кромскому району о состоянии преступности заслушали и приняли к сведению депутаты Кромского райсовета. Из отчета следует, что в 2024 году было рассмотрено 2456 заявлений и сообщений граждан, поступивших в дежурную часть. Рост регистрации таких сообщений по сравнению с предыдущим годом составил 3 процента. Все сигналы были проверены. Оказалось, что в 808 обращениях местные жители сообщали о возможных административных правонарушениях, 539 обращений полиция приобщила к ранее зарегистрированным заявлениям, поскольку они содержали аналогичную информацию.

По 724 обращениям были приняты процессуальные решения, а в 374 обращениях, по мнению местной полиции, вообще не усматривалось какого-либо правонарушения. В отчете отмечено, что минувший год был отмечен снижением общего количества совершенных преступлений на 27 процентов: в 2024 году было зарегистрировано 157 преступлений против 215 в 2023 году. Основную долю совершенных в Кромском районе преступлений в прошлом году составили кражи, которых было зарегистрировано 49. Как правило, преступники воровали мобильные телефоны и торгово-материальные ценности с дворовых территорий, из дачных домов, а также продукты питания из магазинов.

«Остаются проблемой не только в районе, но и в области, совершаемые мошенничества, граждане продолжают идти на уговоры преступников и переводить свои денежные средства, – подчеркивает местная полиция. – Данных преступлений зарегистрировано 17. К сожалению, большая часть остается нераскрыта. Проблема в том, что данные преступления совершаются бесконтактным способом, при котором используются возможности глобальной сети «Интернет» и сотовой связи. Зачастую лица, причастные к данному виду преступлений, находятся за пределами территории РФ».

Что касается тяжких и особо тяжких преступлений, то в минувшем году в поселке Кромы было совершено убийство, сопряженное с разбойным нападением. В сфере противодействия незаконному обороту оружия было выявлено два преступления, в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств – пять преступлений. За год на территории Кромского района правоохранители изъяли 11,856 кг наркотических веществ. Более того, на территории поселка Кромы была пресечена деятельность нарколаборатории.

ИА “Орелград”