Под Орлом юного курьера мошенников обязали вернуть жертве деньги

Редкое гражданское дело рассмотрел суд в Дмитровске.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел достаточно редкое гражданское дело о взыскании с несовершеннолетнего гражданина и его законного представителя сумму неосновательного обогащения. Как уточнили в пресс-службе суда, истоки истории уходят в 2023 год, когда телефонные аферисты обманули местную жительницу. Они выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей. Деньги она передала присланному ими курьеру, которым оказался подросток.

«Несовершеннолетний ответчик (курьер) по указанию неустановленного лица, с которым он общался через мессенджер «Телеграм», приехал к дому пенсионерки и, представившись вымышленным именем, путем обмана, получил денежные средства и иное имущество истца, – сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. – Денежные средства в сумме 189 000 рублей он, по указанию куратора, внес на банковский счет, который ему был продиктован, а 11 тысяч рублей оставил себе в качестве вознаграждения за «выполненную работу».

В августе 2023 года ОМВД России по Дмитровскому району по заявлению обманутой пенсионерки завело уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Полиции удалось вычислить курьера, но в силу его совсем уж юного возраста уголовное дело на него заводить не стало. На момент совершения преступления он просто еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Несовершеннолетний был освобожден от уголовной ответственности, но тут вступила в действие статья 1074 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, несовершеннолетние граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Если у него нет собственных денег для возмещения ущерба, то это обязаны сделать за него его родители или иные законные представители.

«Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что 15 летний ответчик получил денежные средства без должного на то основания, то есть произошло неосновательное обогащение ответчика за счет истца, – пояснили в пресс-службе суда. – Поскольку у несовершеннолетнего ответчика не имеется доходов или иного имущества, достаточного для возмещения ущерба, то до достижения им совершеннолетия, обязанность по возмещению причиненного ущерба возложена на его законного представителя – маму».

Иными словами, Дмитровский районный суд принял решение о взыскании с несовершеннолетнего и субсидиарно с его законного представителя, то есть мамы, в пользу пенсионерки сумму неосновательного обогащения. И хотя курьер заработал всего 11 тысяч рублей, вернуть обманутой пенсионерки ему и его маме придется 200 тысяч рублей. Однако у них еще есть возможность обжаловать решение районного суда в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»