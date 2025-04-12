Новый памятник нашли в центре Малоархангельска

Он был выявлен в ходе археологической разведки.

Приказ о включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области издало региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия. В перечень включен выявленный в этом году объект археологического наследия: «Культурный слой г. Малоархангельска: Базарная площадь». Датирован он концом XVIII – началом XX веков. Памятник нашли участники экспедиции, которые в этом году по заказу местной администрации обследовали исторический центр Малоархангельска.

Как уже рассказывал «Орелград», археологическая разведка затронула участок, на котором планируется реализация проекта благоустройства общественной территории «Площадь Вревской». Было заложено два шурфа, и в каждом из них археологи нашли артефакты прошлых веков. По итогам обследования и был выявлен новый объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. Пока он внесен в перечень вновь выявленных объектов, а статус памятника с включением в федеральный реестр, вероятно, получит чуть позднее – для этого необходимо провести установленные законом процедуры.

Тем не менее, вновь выявленный объект, по сути, уже взят под охрану. В частности, приказом управления введен особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект «Культурный слой г. Малоархангельска: Базарная площадь». В его границах запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.

Также под запрет попали вывоз грунта, распахивание плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта, любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника или нарушающие его визуальное восприятие. Нельзя разрушать или выкапывать полностью или частично скрытые в земле, а также изымать находящихся на поверхности земли остатки сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и иные объекты) и предметов материальной культуры без специального разрешения.

Здесь речь идет об открытом листе, который Минкульт России выдает археологам.

При этом в границах объекта разрешается: проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ в случае согласования данных работ в порядке, установленном действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия; установка информационных знаков и указателей; проведение мониторинга; проведение землеустроительных работ; доступ к объекту археологического наследия.

ИА «Орелград»