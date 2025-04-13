Антикорруционный контроль усилили под Мценском

Власти Мценского района отреагировали на распоряжение губернатора.

Администрация Мценского района отреагировала на распоряжение губернатора Орловской области от 17 марта 2025 года № 8-р и издала постановление, предусматривающее повышение эффективности антикоррупционной работы. Речь идет о мерах предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционного характера, выявленных в ходе реализации национальных и федеральных проектов.

Так, главным распорядителям средств бюджета Мценского района приказано обеспечить целевой и эффективный характер расходования бюджетных средств. А в случае выявления фактов нецелевого использования денег незамедлительно принять меры по возмещению ущерба и меры гражданско-правовой ответственности, инициировать привлечение виновных лиц к установленной законодательством ответственности. Будет усилен контроль при исполнении обязательств муниципальных контрактов, реализовать полномочия по взысканию штрафных санкций и расторжения контрактов при систематических нарушениях.

Чиновникам велено своевременно «осуществлять мероприятия по включению информации о данных поставщиках в реестр недобросовестных поставщиков». Документ также требует принять меры по активизации работы по профилактике нарушений антикоррупционного законодательства поставщиками, подрядчиками и должностными лицами, ответственными за реализацию национальных проектов на территории Мценского района. Кроме того, установлена персональная ответственность должностных лиц, ответственных за реализацию региональных проектов, входящих в структуру национальных проектов.

Впрочем, Мценский район в громкие скандалы, связанные с нацпроектами, пока не попадал. А вот в Хотынецком районе Контрольно-счетная палата Орловской области недавно проверила использование бюджетных средств, выделенных местной администрации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Было установлено, что контракта на сумму 3,7 миллиона рублей власти заключили с ИП. Речь шла о благоустройстве Привокзальной площади и дворовой территории на улице Сергея Поматилова в Хотынце.

КСП установила, что чиновники необоснованно применили проектно-сметный метод для определения цены контракта, не провели проверку достоверности определения уточненных параметров сметной стоимости ремонта, а актуализированную смету не разместили в единой информационной системе закупок. Кроме того, они приняли работы, выполненные с использованием материалов на общую сумму 445,6 тысячи рублей, качество, технические и функциональные характеристики которых «не являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в контракте». Это привело, например, к тому, что уложенное на дворовой территории асфальтобетонное покрытие быстро растрескалось.

ИА «Орелград»