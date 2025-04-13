Ливенский район наторговал на миллион

Местные власти отчитались об итогах приватизации за 2024 год.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Ливенского района за 2024 год заслушали и приняли к сведению депутаты районного Совета. Впрочем, он оказался небольшим. В 2024 году было приватизировано всего два объекта. В первом случае с молотка ушло одноэтажное нежилое здание площадью 200,5 квадратных метров, расположенное в поселке Дубки Крутовского сельского поселения. Лот был продан по начальной цене, которая составляла 725 тысяч рублей. Из них выручка за само здание составила 688 тысяч рублей. Еще 37 тысяч рублей местные власти выручили за участок под зданием, площадью 543 квадратных метра.

Вторым лотом, за счет продажи которого удалось пополнить муниципальную казну, стало двухэтажное нежилое здание площадью 251,9 квадратных метров, расположенное в городе Ливны на улице Курской. Начальная цена имущества составляла 295 тысяч рублей (193 тысячи рублей – цена здания, 102 тысячи рублей – рыночная стоимость земельного участка, площадью 182 квадратных метра). Муниципальное недвижимое имущество было продано на электронном аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений. Но и в данном случае игры на повышение не случилось, поэтому лот ушел по начальной цене, то есть за 295 тысяч рублей. Таким образом, Ливенский район за год заработал на приватизации около одного миллиона рублей.

Депутаты Ливенского райсовета также внесли изменения в местное положение о приватизации муниципального имущества. В нем появился дополнительный пункт, касающийся концессионеров.

Новая норма гласит, что концессионер имеет преимущественное право на выкуп объекта концессионного соглашения после окончания срока его действия. Речь идет об объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Власти имеют право передавать их в концессию, и концессионер за вой счет приводит здание в порядок. Преимущественный выкуп возможен только в случае выполнения обязательных условий.

Так, объект концессионного соглашения должен быть включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества на дату окончания срока действия концессионного соглашения. Концессионером должны быть исполнены в полном объеме обязательства по проведению работ по сохранению указанного объекта, предусмотренные концессионным соглашением.

Исполнение таких обязательств должно быть подтверждено актом приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Еще одним обязательным условием является отмена постановления об отнесении объекта концессии к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии».

ИА «Орелград»