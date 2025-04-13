Под Орлом проверят подземелья

Масштабную инвентаризацию инициировали власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района Орловской области распорядилась о проведении масштабной инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, расположенных на территории этого муниципального образования. Решение принято в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне». Курировать процесс инвентаризации будет специально созданная комиссия. Районные власти разошлют властям на местах специальную методичку о том, как следует проводить инвентаризацию. Результаты последней будут оформляться типовыми актами.

Всего в список включено 55 различных объектов, включая образовательные учреждения, подземелья которых предстоит обследовать. В рамках инвентаризации планируется получить информацию о точной площади заглубленных помещений и сооружений, об их вместимости, о их текущем техническом состоянии, о постановке их на баланс и балансодержателях, о возможности их использования в случае необходимости для укрытия людей.

Отделу по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрация Ливенского района поручила оказать методическую помощь руководителям организаций, главам сельских администрация и руководству образовательных организаций, которые будут затронуты инвентаризацией. Кстати, на местах уже созданы подкомиссии по проведению инвентаризации. Работать они будут в соответствии с уже утвержденным планом-графиком.

ИА «Орелград»