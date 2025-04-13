Орловец не смог оспорить протокол ГАИ

Мужчину наказали за нарушение правил дорожного движения при повороте.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел жалобу местного жителя на постановление мирового судьи. Последний ранее на основании протокола ГАИ признал гражданина виновным по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Из материалов следует, что в декабре 2024 года около полудня мужчина на своем автомобиле «Опель Астра» двигался по трассе «Орел-Тамбов».

При повороте налево с главной на второстепенную автодорогу он, в нарушение требований сплошной линии дорожной разметки, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Тем самым он нарушил пункт 8.6 Правил дорожного движения. Как пояснили в пресс-службе суда, данные обстоятельства были подтверждены объяснением свидетеля и схемой места совершения административного правонарушения, составленной инспектором ГАИ в присутствии водителя.

Постановлением мирового судьи гражданин был привлечен к административной ответственности и наказан штрафом в размере 5000 рублей. Однако с наказанием он категорически не согласился и обратился с жалобой в районный суд, где поставил вопрос об отмене постановления мирового суда и признании протокола недействительным в связи с отсутствием события административного правонарушения. По версии водителя, после остановки его машины сотрудники полиции ему не представились.

Мужчина заявил, что не доверяет показаниям сотрудников полиции, которые сами, по его мнению, нарушили Правила дорожного движения и предвзято отнеслись к нему. Вмененное ему административное правонарушение он не совершал, заявил также гражданин, поскольку дорожная разметка из-за плохих погодных условий была не видна. При вынесении постановления не были учтены представленные им материалы фотофиксации о состоянии дорожного полотна и разметки.

Еще одним аргументом водителя стало то, что поворот налево был совершен им безопасно, без создания помех другим участникам дорожного движения. Он утверждал, что при совершении маневра поворота руководствовался установленными на данном участке дороги дорожными знаками, а на повороте на проезжей части стоял патрульный автомобиль ДПС, что затрудняло видимость.

«Он не мог осуществлять движение по встречной полосе, поскольку с нее выезжало и готовилось к повороту налево крупногабаритное транспортное средство». – так звучал последний аргумент. Суд решил, что доводы жалобы по существу сводятся к переоценке установленных мировым судьей обстоятельств и доказательств. Изучение представленных материалов свидетельствует о том, что при рассмотрении дела мировой судья всесторонне, полно и объективно исследовал все имеющиеся по делу доказательства, проверил их достоверность и допустимость. Поэтому жалобу водителя районный суд оставил без удовлетворения.

ИА «Орелград»