В Орловской области 40 осужденных добились смягчения наказания

Решения о замене наказания выносил Урицкий районный суд.

В 2024 году Урицкий районный суд удовлетворил 40 ходатайств о замене наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ. В пресс-службе суда пояснили, что подобные вопросы рассматриваются в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса РФ. Смягчение наказания возможно для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы и при этом возместивших (полностью или частично), вред причиненный преступлением. Кроме того, учитывается поведение осужденных за решеткой.

Не отбытую часть наказания им могут заменить более мягким видом наказания, за исключением случаев замены лишения свободы принудительными работами. При этом осужденный также может быть полностью или частично освобожден от отбывания дополнительного вида наказания. Что касается принудительных работ, то законодательство относит их к виду уголовного наказания, которое связано с использованием труда осужденных и не предполагает изолирования осужденного от общества.

«В 2024 году Урицким районным судом было рассмотрено 101 ходатайство осужденных о замене наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ, из них удовлетворено – 40, – уточняет пресс-служба суда. – Для сравнения, в 2023 году таких ходатайств Урицким районным судом было рассмотрено 87, удовлетворено – 31. Принудительные работы направлены на реабилитацию осужденного и заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из полученной заработной платы осужденные погашают ущерб, установленный приговором суда».

Ранее пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области сообщила, что в 2024 году судебными приставами региона было взыскано около 48 миллионов рублей в рамках исполнительных производств по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В рамках межведомственного взаимодействия в 2024 году судебными приставами было выявлено местонахождение и передано сотрудникам УФСИН России по Орловской области 26 лиц, скрывающихся от отбывания назначенного судом наказания и от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

ИА «Орелград»