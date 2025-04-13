В Ливнах предприниматель решил по суду добиться досрочной пенсии

Дело о защите пенсионных прав индивидуального предпринимателя изучил суд.

Ливенский районный суд частично удовлетворил требования индивидуального предпринимателя о включении в страховой стаж периодов ведения им предпринимательской деятельности. Как пояснили в пресс-службе суда, бизнесмен сначала обратился в пенсионный фонд, попросив назначить ему пенсию досрочно. Он указал, что много лет работал на различных предприятиях, а также являлся индивидуальным предпринимателем. По его подсчетам, его общий трудовой стаж составляет 42 года, что дает ему право на назначение пенсии по старости ранее установленного законодательством пенсионного возраста.

Однако ему в этом отказали. Чиновники исключили из его стажа периоды предпринимательской деятельности. Они пояснили, что за указанные периоды отсутствуют сведения об уплате предпринимателем страховых взносов. Бизнесмен с этим не согласился и отправился в суд с теми же аргументами. Исследовав представленные им доказательства, суд решил исковые требования удовлетворить частично.

«Суд включил в страховой стаж один из периодов ведения истцом предпринимательской деятельности, который был подтвержден платежными поручениями и информацией налоговой службы, – уточнили в пресс-службе суда. – Другие периоды предпринимательства суд не включил в страховой стаж, поскольку в пенсионном фонде и налоговой службе отсутствуют сведения о внесении истцом страховых взносов, а также им не представлено доказательств об их уплате. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Тем временем, Отделение Социального фонда России по Орловской области проиндексировало в апреле пенсии 49 тысяч жителей региона. Как пояснили в ведомстве, речь идет о социальных пенсиях, которые в Орловской области получают нетрудоспособные граждане. Такая пенсия назначается в силу разных причин, в том числе в связи с группой инвалидности, потерей кормильца и по старости, если гражданин не заработал страховую пенсию, ему не хватило стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Выплата социальной пенсии не зависит от возраста гражданина и его трудового стажа. Кроме того, в отличие от страховой пенсии социальная выплачивается в фиксированном размере», – сообщила пресс-служба Отделения Социального фонда по Орловской области.

ИА «Орелград»