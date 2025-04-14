Администрация президента стала реже писать губернатору Клычкову

Количество «спущенных сверху» обращений сократилось.

Обнародована информация о работе с обращениями граждан, поступившими в администрацию губернатора и правительства Орловской области в первом квартале 2025 года. Согласно отчетным данным, всего за это время поступило 2291 письменное обращение, в том числе 62 коллективных. Доля коллективных писем в общем количестве обращений составила 2,7 процента. Для сравнения, в первом квартале 2024 года она составляла 3,8 процента, но тогда областным властям поступило 93 коллективных письма.

Из администрации президента России в первом квартале текущего года в администрацию губернатора поступило 464 обращения, или на 16,7 процента меньше, чем годом ранее. Как правило, администрация президента пересылает губернатору и членам регионального правительства жалобы и просьбы, которые президенту направляли жители Орловской области. Сверху они спускаются для их рассмотрения в рамках имеющихся полномочий. Бывает и так, что жалобы на местах рассматривают те ведомства и отдельные чиновники, на которых, собственно, и пытались орловцы пожаловаться президенту.

Аналогичным образом поступают и различные федеральные органы власти, в том числе министерства и ведомства. В первом квартале 2025 года они направили в администрацию орловского губернатора 1237 писем, что на 5,2 процента больше, чем было в первом квартале 2024 года. К слову, большую часть писем составляли заявления – таковых поступило 2254, или на 6,7 процента меньше, чем годом ранее. Также орловцы прислали губернатору 27 предложений.

От жителей областного центра за первые три месяца текущего года областным властям поступило 595 обращений, или 26 процентов от их общего числа. Для сравнения, в первом квартале 2024 года жители города Орла направили губернатору 713 обращений, или 29 процентов от общего числа. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось число обращений от жителей Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Знаменского, Кромского, Малоархангельского, Покровского, Сосковского и Урицкого районов. Жители остальных городов и районов свою активность в этом отношении снизили.

ИА «Орелград»