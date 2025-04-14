Орловчанка отказалась прививать скот

Дело может дойти до суда.

Новость сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Известно, что женщина проживает в Глазуновском районе в селе Гнилуша. Ветеринарные специалисты, проводя профилактическое мероприятие, попросили её предоставить для вакцинации крупный и мелкий рогатый скот. Однако она отказалась это делать.

«Несоблюдение требований ветеринарного законодательства может повлечь вспышки опасных заболеваний», – напомнили в ведомстве.

Пока что орловчанке объявили предостережение. Если она не выполнит требования снова, то дело будет решаться уже в суде.

Ранее сообщалось о массовых отказах жителей Орловской области от вакцинации домашней птицы.

ИА «Орелград»