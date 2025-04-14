Клычков попросил учесть засуху и падающие беспилотники

О пожарной опасности поговорили на заседании правительства Орловской области.

Начальник управления лесами Александр Насонов 14 апреля выступил с докладом о готовности служб и техники, а также об информационной работе среди населения по соблюдению правил безопасности. В этом году пожароопасный сезон начался в середине марта.

“Орловская область к пожароопасному сезону на землях лесного фонда признана готовой”, – заявил Насонов.

Мобильные группы приступили к патрулированию. Во всех лесничествах разработаны и утверждены 115 маршрутов протяженностью 7500 километров. К тушению лесных пожаров в регионе может быть привлечено 93 мобильные группы общей численностью 387 человек. Для тушения лесных пожаров в арсенале имеется 34 единицы техники и более 1000 единиц противопожарного оборудования, что позволяет рассчитывать на оперативность борьбы с лесными пожарами и их предупреждение, оценил Александр Насонов. Продолжатся работы по содержанию дорог противопожарного назначения (33 километра), предусмотрено устройство минерализованных полос (200 километров), уход за минерализованными полосами (2500 километров).

«В весенний период отмечается динамичный рост количества термоточек на землях иных категорий. Такие возгорания имеют высокую потенциальную угрозу лесному фонду», – отметил Александр Насонов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков указал на еще два фактора, вызывающих беспокойство: прогнозируемая засуха, а также регулярные атаки БПЛА и их отражение.

«Эти риски нужно учитывать в полном объеме и готовиться к самым непростым ситуациям, для того, чтобы, если они будут, их избежать, если их не будет, то просто повысить профессиональную готовность, – отметил Андрей Клычков. – Но есть второй риск, это риск падения беспилотных летательных аппаратов, в том числе и поджог как лесного массива, так и растительности».

За первые четыре месяца – 119 термических точек, площадь возгорания около 3000 гектаров.

«Нужно вместе с аграриями поработать, чтобы и лесные пожары не переходили на посевы, и наоборот. Я прошу начинать активно готовиться и выстраивать работу, исходя из всех тех рисков, которые возможны и погодные, и по беспилотникам, и по всем остальным рисковым ситуациям».

ИА “Орелград”