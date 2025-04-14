Депутатам рассказали о ремонте и строительстве дорог

Зампред КСП Михаил Верижников выступил с докладом.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов рассказал о проверке средств, выделенных из бюджета на дороги. В частности, он доложил о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств при строительстве и ремонте автодороги в Кромском и Сосковском районах в рамках государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий».

Конкретно средства из казны выделены на реконструкцию автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода населенного пункта Должонки. Длина этой дороги согласно проектно-сметной документации составляет почти 9,4 километра. Сроки строительства были определены на 2022-2024 годы. Однако Михаил Верижников подчеркнул, что на момент завершения проверки работы на объекте еще не были выполнены. Кроме того, аудиторы зафиксировали некачественное выполнение работ на сумму 25 миллионов рублей.

«Михаил Верижников отметил, что все дополнительные соглашения к контракту фиксируются в реестре и без внимания проверяющих данные соглашения не остаются, – следует из информации пресс-службы Орловского облсовета. – К обсуждению присоединился член правительства Орловской области — руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин который пояснил, что до 20 мая выявленные нарушения на объекте будут устранены».

При проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Орел – Ефремов» в городе Новосиле ГУП «Дорожная служба» ненадлежащим образом исполнило обязанность по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков. В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ, что свидетельствует о некачественном выполнении ремонтных работ на общую сумму 395,6 тысячи рублей.

При проверке капитального ремонта автодороги общего пользования межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно» в Урицком районе был установлен факт применения для капитального ремонта щебня более высокой марки, чем рекомендуется строительными правилами, что привело к увеличению сметной стоимости на сумму 5,02 миллиона рублей. Кроме того, подрядчик нарушил сроки выполнения работ, предусмотренных этапами государственного контракта, на 13-22 дня.

ИА «Орелград»