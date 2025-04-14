В Орле перегородили проезд на Аллею Славы

Она находится на Наугорском кладбище.
Об этом сообщили в соцсетях МУП «Ритуально-обрядовых услуг». Помешать автомобилям должны три массивных полусферы.
«Обращаем внимание невнимательных водителей! С центрального въезда на территорию Аллеи Славы лучше теперь заезжать не пытаться», – уточнили представители предприятия.
Напомним, что недавно здесь оказались повреждены несколько захоронений, что вызвало широкий резонанс. МВД возбудило уголовное дело. Однако по текущей информации, речь идёт не о злом умысле, а именно о неосторожном поведении одного из водителей.
ИА «Орелград»