Орловчанка пожаловалась на крыс у остановки детского автобуса

14.4.2025 | 16:20 ЖКХ, Новости, Транспорт

О проблеме заявила жительница Орловского муниципального округа.

Фото: t.me/orel_vkurse

Женщина проживает в деревне Молчановка. Её возмущение вызвал тот факт, что контейнер для сбора мусора разместили прямо рядом с остановкой, где дети дожидаются школьного автобуса.

«Вечный мусор плюс бездомные животные и крысы. Дети стоят, дышат этим воздухом!» – утверждает орловчанка.

Кроме того, женщина рассказала, что обращалась «в администрацию», а также в Управляющую компанию «Зелёная роща». Она просила перенести контейнер подальше от остановки. Однако пока её обращения остаются без ответа.

Информацию опубликовал телеграм-канал «Орёл в курсе».

ИА «Орелград»


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