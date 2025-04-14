Инвестиции в Орловскую область выросли на 60 процентов

В развитие промышленности региона за год вложили почти 9 миллиардов рублей.

На заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству региональные парламентарии заслушали доклад о развитии промышленного потенциала Орловской области, мерах по импортозамещению и развитию инновационных технологий, а также о состоянии, перспективах и мерах поддержки промышленных предприятий на территории муниципальных образований. Выступил с ним руководитель регионального департамента промышленности и торговли Денис Леонов.

«Денис Александрович назвал первоочередной задачей увеличения промышленного потенциала Орловщины развитие инвестиционной деятельности предприятий, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. – При этом отметил, что промышленные предприятия Орловской области в 2024 году нарастили инвестиционную деятельность. Общий объем вложений составил порядка 8,9 миллиарда рублей, что больше на 60 процентов к уровню предшествующего года».

По словам Леонова, наибольшее значение для развития экономики региона имеют инвестиционные проекты таких промышленных предприятий, как: АО «ГМС Ливгидромаш», ООО «НПО «Аврора», ЗАО «Северсталь Стальные Решения», АО «Орелтекмаш», АО «Орелсибгазаппарат» и др. В частности, с АО «ГМС Ливгидромаш» правительство Орловской области заключило инвестиционное соглашение на 8 миллиарда рублей в рамках инвестиционной программы по освоению производства новых видовнасосного оборудования, в том числе в рамках импортозамещения.

Компания «НПО «Аврора» за последние четыре года инвестировала в создание и развитие предприятия около 5 миллиардов рублей. Недавно правительство региона подписало с ней инвестиционное соглашение на 2,5 миллиарда рублей, за счет которых планируется расширение производственных мощностей. «Северсталь Стальные решения» за 2024-2025 годы планирует вложить в развитие своего производства порядка 7 миллиардов рублей, «Орелтекмаш» реализует инвестиционную программу с объемом финансирования в сумме 2,6 миллиарда рублей. Есть еще и ООО «Керама Марацци», инвестировавшее за три последние года в развитие своего производства 4 миллиарда рублей.

«В 2025 году для крупных промышленных предприятий региона предусматриваются инвестиции в объеме не менее 9,6 миллиарда рублей, – добавили в пресс-службе регионального парламента. – Одновременно профильным департаментом ведется работа по привлечению промышленных предприятий к мероприятиям на право получения государственной поддержки. Для решения этой задачи организовано постоянное взаимодействие с Минпромторгом России, Федеральным фондом развития промышленности. Евгений Косогов обратил внимание Дениса Леонова на важность оказания поддержки также и небольшим предприятиям. По мнению депутата необходимо искать механизмы привлечения денежных средств на их развитие».

ИА «Орелград»