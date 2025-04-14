СМИ сообщили об увольнении второго человека в «Орёлгосзаказчике»

Утверждается, что Дмитрий Штыков уже написал заявление.

Напомним, он занимает должность первого заместителя начальника «Орёлгосзаказчика». Новость сообщила «Орловская среда — плюс», ссылаясь на собственные источники.

Интересно, что ещё в четверг Штыков выступал на профильном комитете облсовета. При этом его выступление получило, в целом, положительную оценку.

Представитель «Орёлгосзаказчика» рассказывал о строительстве многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы («Орловского Титаника»). В частности, Штыков признал факт отставания от сроков, но заявил, что объект сдадут в текущем году.

ИА «Орелград»