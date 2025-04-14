В Орле в больнице Семашко спасли пациента с обильным кровотечением

14.4.2025 | 13:40 Медицина, Новости

Мужчине 72 года.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Об этом рассказали в социальных сетях учреждения.

Пациента доставили в «Семашко» из одной из центральных районных больниц, на «Скорой помощи». Он находился в состоянии, опасном не только для здоровья, но и для жизни.

Кровь текла из носа. Причиной являлась опухоль, которая образовалась в пазухе. Обычные методы решения таких проблем не дали эффекта.

Ситуация потребовала срочного вмешательства эндоваскулярных хирургов. (Так называются специалисты, которые выполняют вмешательства на кровеносных сосудах через небольшой прокол на коже – под контролем рентгенологического и ультразвукового оборудования.)

Срочную операцию на кровоточащем сосуде провёл Андрей Лапинас. Состояние пациента оставалось тяжёлым. Однако его жизнь оказалась уже вне опасности.

Затем кровопотерю восполнили с помощью внутривенного переливания.

Сейчас пациент остаётся в больнице имени Семашко. Однако его уже готовят к выписке. Впереди орловца ожидает дальнейшее лечение его основного заболевания.

ИА «Орелград»


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