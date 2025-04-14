Клычков решил организовать торговлю орловской картошкой по доступным ценам

«Давайте мы с вами, как органы власти, не будем сидеть», – сказал губернатор.

Цены на продукты обсудили в ходе заседания правительства Орловской области 14 апреля. В этот раз недовольство главы региона вызвала картошка. Аграрии в прошлом году собрали хороший урожай. Средняя отпускная цена – 20 тысяч за тонну (20 рублей за килограмм).

«Вот мы с вами сегодня получаем ситуацию, когда ФАС нарушения не видится, соглашение не нарушается, но картошка по 80 рублей. Мы с вами русские люди и картошка, хлеб – то, без чего семья жить не может», – подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор заверил, что абсолютно понимает вопросы, которые задают жители. Но не понимает, на каком основании формируется цена у сетей, когда у производителя – в три раза меньше. Клычков оговорился, что такая ситуация не везде. Однако за «какую такую логистику, за какую такую фасовку и размещение на полке эта цена вырастает и ложится на плечи простого человека?»

«Очевидно, что каждый год, в марте-апреле месяце, у нас с вами будет сезонное повышение цен. Давайте мы с вами, как органы власти, не будем сидеть, потому что у ФАС полномочий нет. Мы уже неоднократно с этим сталкивались по регулированию этой ситуации. Мы понимаем общий объем потребления. Пускай это будет даже не сеть, а пускай это будет рынок выходного дня. Продавать ту самую картошку, капусту, морковку. Мне кажется, в этом в том числе и роль власти, чтобы предупреждать».

Андрей Клычков предположил, что если занять пассивную позицию и просто констатировать рост, то через год картошка будет стоить уже 120 рублей.

«Давайте мы выстроим через департамент сельского хозяйства. Производителю какая разница, кому продавать. Он с таким же успехом реализует эту продукцию на рынке. Но мы просто заложим для себя некую плановую задачу, которая будет для департамента сельского хозяйства и для департамента промышленности, под сезонные товары <…> Касается всего года, прямо расписать вместе с аграриями: какие у нас сезонные продукты и постараться отработать через кооперацию, через рынок по поддержке наших жителей».

Андрей Клычков выразил надежду, что на законодательном уровне федерального порядка ситуация будет решена рано или поздно. Пока жизнь продолжается в текущем правом поле.

ИА “Орелрад”