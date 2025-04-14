Орловцы собрали деньги на операцию двухлетней девочке

На лечение требовалось около 540 тысяч рублей.

Для закрытия сбора не хватало 170 тысяч. Нужную сумму набрали на православной благотворительной ярмарке, которая состоялась в Орле в храме Казанской иконы Богоматери. Мероприятие прошло накануне, в день Вербного воскресенья.

Лечение требовалось двухлетней Кристине Подрядчиковой из Ливен. Девочка страдает церебральным параличом.

Как сообщает Орловская митрополия, из недостающей суммы в 170 тысяч рублей 135 тысяч набрали наличными. Остальное участники ярмарки перечислили на счёт родителей девочки.

Одним из жертвователей стал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

ИА «Орелград»