Орловская область недосчиталась 600 тысяч яиц

При этом в регионе выросло производство мяса и молока.

За январь-февраль текущего года объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях Орловской области увеличился по сравнению с данными прошлого года на 3,7 тысячи тонн, молока крупного рогатого скота – на 0,6 тысячи тонн. А вот производство яиц, напротив, уменьшилось на 0,3 миллиона штук. Такие данные приводит Орелстат. В ведомстве подсчитали, что в птицеводческих хозяйствах региона средняя яйценоскость курицы-несушки за первые два месяца текущего года составила 35 яиц, что соответствует данным прошлого года.

Если брать статистику не только сельскохозяйственных организаций, но и фермеров, индивидуальных предпринимателей, а также личные подсобные хозяйства простых граждан, то ситуация в январе-феврале 2025 года сложилась так: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличились на 3,5 тысячи тонн, молока – на 0,2 тысячи тонн. Производство яиц уменьшилось на 0,6 миллиона штук. То есть, по 300 тысяч яиц недосчитались сельхозорганизации и все остальные производители.

Что касается молока, то с начала текущего года надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях региона составил 1090 килограммов против 1026 килограммов годом ранее. Прирост продуктивности коров зафиксирован в 10 районах области, наивысший удой молока традиционно получили животноводы Верховского района, которые являются многолетними региональными лидерами по величине надоев.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области отмечается рост производства пищевой продукции: за январь-февраль 2025 года объем отгруженных товаров пищевой продукции составил 14,5 миллиарда рублей, что составило 105 процентов к аналогичному периоду 2024 года. Наибольший рост производства отмечен в упомянутой выше молочной отрасли. Так, выпуск сливочного масла увеличился в 1,5 раза (610,9 тонны), сыров – на 35,6 процента (2,7 тысячи тонн), молока (кроме сырого) – на 31,3 процента (1,83 тысячи тонн).

«Объем производства растительных масел увеличился на 36,9 процента и составил 46,9 тысячи тонн, в том числе масло подсолнечное – 20,1 тысячи тонн (156,1 процента к 2024 году). Также отмечен рост производства крахмалов на 110,5 процента, комбикормов – на 19,7 процента», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»