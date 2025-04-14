КСП проверила использование 9,5 миллиарда рублей

Примерно каждый десятый рубль был потрачен с нарушениями.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов представил доклад о деятельности за 2024 год. По его словам, было проведено 33 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, общий объем охваченных ими средств составил около 9,5 миллиарда рублей. Нарушений выявлено почти на миллиард рублей, 45 процентов из них на общую сумму свыше 420 миллионов рублей приходится на градостроительную сферу.

«При формировании плана деятельности на 2024 год Контрольно-счетная палата руководствовалась стратегическими ориентирами, определяющими приоритетные направления и основные задачи, в основу которых легли 26 поручений Орловского областного Совета народных депутатов – отметили в пресс-службе регионального парламента. – Проверялась в том числе и реализация мероприятий национальных проектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Культура».

Проверка затронула и нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В данном случае аудиторы изучили использование бюджетных средств, направленных на развитие центра поддержки экспорта в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование велось по соглашению с Министерством экономического развития РФ, его общий объем составил 24,013 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23,773 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 240,1 тысячи рублей. Аудиторы выяснили, что порядок предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям, учрежденным областным департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, не содержал механизм проведения проверки получателя субсидии на соответствие установленным требованиям.

В частности, не был определен перечень документов, представляемых получателем субсидии для подтверждения соответствия установленным требованиям, что, по мнению КСП, влекло за собой правовую неопределенность. Но данный недостаток уже устранен. Также проверка показала, что отдельные расходы оказались выше изначально запланированных. Так, на ребрендинг, выставочно-ярмарочные мероприятия и т.п. было потрачено 2,503 миллиона рублей, а еще 600 тысяч потратили на реверсную бизнес-миссию и обновление каталога. Всего за год КСП проверила, как в рамках нацпроектов было потрачено 5,6 миллиарда рублей.

«Константин Паршин акцентировал внимание собравшихся на том, что большую роль в деятельности контрольного органа играет эффективное взаимодействие с Орловским областным Советом народных депутатов и правительственным блоком. Это сотрудничество помогает всесторонне рассмотреть выявленные нарушения и сформировать комплексные решения по их предотвращению в дальнейшем, – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета. – Депутат Виктор Макаров поинтересовался, понес ли кто-нибудь наказание за те нарушения, которые выявили сотрудники КСП. Константин Паршин пояснил, что ряд должностных лиц были уволены, а по итогам проверок возбуждены четыре уголовных дела».

ИА «Орелград»