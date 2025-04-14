Открывшего стрельбу на дискотеке в Ливнах осудили

Осужденный отправится на принудительные работы.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который устроил стрельбу из огнестрельного оружия на дискотеке в поселке Набережном и угрожал окружающим оружием, наводя на них его ствол. Инцидент произошел 12 октября 2024 года. В рамках предварительного следствия было установлено, что гражданин в ночное время пришел на дискотеку, которая проводилась в местном Доме культуры.

К Дому культуры он подошел, вооруженный охотничьим ружьем «Сайга», и сразу из него выстрелил. Затем молодой человек начал целиться в людей, стоявших вблизи входа в учреждение. Угрозу они восприняли как реальную, испытали «чувство страха, беспокойства за свою жизнь и здоровье», а их право на личную неприкосновенность и безопасность было нарушено действиями подсудимого. Кроме того, происшествие дестабилизировало работу Дома культуры.

«Подсудимый в судебном заседании вину не признал, однако не отрицал факт произведенного им выстрела, но указал, что произвел его случайно, так как забыл разрядить ружье после охоты, – сообщает пресс-служба Ливенского райсуда. – Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, с учетом исследованных доказательств, суд признал его виновным и квалифицировал его действия по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам и с применением оружия».

Изначально стрелок получил наказание в виде двух лет лишения свободы, однако суд тут же заменил его принудительными работами на тот же срок. В качестве дополнительного наказания суд на два года лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с использованием оружия. В суде пояснили, что в процессе над стрелком не было установлено обстоятельств, отягчающих наказание. А вот смягчающими вину обстоятельствами было признано активное способствование гражданином расследованию преступления и активное содействие в сборе и доставке гуманитарной помощи военнослужащим РФ, находящимся в зоне специальной военной операции.

Кроме того, учтена была помощь гражданина правоохранителям в охране общественного порядка, его активная гражданская позиция и состояние его здоровья. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”