Орловец получил травмы в Заводском районе, а скончался в Советском

Его избили и ограбили.

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Всё началось с того, что в медицинское учреждение доставили мужчину. Впоследствии он скончался. Было установлено, что его смерть может иметь криминальные причины.

Как установила полиция, преступление произошло в Заводском районе областного центра. Орловец вступил в конфликт с некой компанией. Сообщается, что эти люди знали его раньше.

Однако напал только один — 31-летний мужчина. Он причинил оппоненту телесные повреждения, а затем забрал у него несколько сотовых телефонов.

Потерпевший ушёл с места конфликта и перебрался на территорию Советского района. Здесь его состояние ухудшилось, после чего он и попал в больницу.

Теперь нападавшему придётся отвечать за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть (пусть и по неосторожности), а также за разбой. Известно, что в данный момент он задержан.

ИА «Орелград»