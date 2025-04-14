Орловец получил травмы в Заводском районе, а скончался в Советском

14.4.2025 | 16:31 Криминал, Новости

Его избили и ограбили.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Всё началось с того, что в медицинское учреждение доставили мужчину. Впоследствии он скончался. Было установлено, что его смерть может иметь криминальные причины.

Как установила полиция, преступление произошло в Заводском районе областного центра. Орловец вступил в конфликт с некой компанией. Сообщается, что эти люди знали его раньше.

Однако напал только один — 31-летний мужчина. Он причинил оппоненту телесные повреждения, а затем забрал у него несколько сотовых телефонов.

Потерпевший ушёл с места конфликта и перебрался на территорию Советского района. Здесь его состояние ухудшилось, после чего он и попал в больницу.

Теперь нападавшему придётся отвечать за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть (пусть и по неосторожности), а также за разбой. Известно, что в данный момент он задержан.

ИА «Орелград»


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