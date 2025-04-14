В Орле сравнили господдержку и банковские продукты

Участники бизнес-сообщества обсудили ключевую ставку и финансовую поддержку.

Мероприятие прошло на базе региональной Торгово-промышленной палаты. Его провели президент ТПП Светлана Ковалева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин. В повестке дня стоял вопрос о ключевой ставке. Пояснения дал управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Роман Никольский.

Напомним, Банк России в марте оставил ключевую ставку на уровне 21 процент годовых. Со времени последнего повышения ключевой ставки эксперты отмечают снижение доступности кредитов и рост привлекательности вкладов. «Люди стремятся больше сберегать, это приведет к охлаждению чрезмерного избыточного спроса и постепенному снижению инфляции», — пояснил Роман Никольский.

«Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин отметил, что в настоящее время максимально приемлемые и доступные условия для привлечения средств на развитие бизнеса могут предложить только региональные Фонды поддержки предпринимательства, в то время как дорогие банковские продукты делают кредиты максимально невыгодными для бизнеса, – сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. – В связи с чем существуют опасения, в лучшем случае, в замедлении темпов развития бизнеса».

Так, Фонд микрофинансирования за 2024 год предоставил микрозаймы 292 представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам на общую сумму 756 миллиона рублей. Отсрочка по уплате основного долга была предоставлена по трем договорам микрозайма на сумму 4,5 миллиона рублей. Средняя ставка таки микрокредитов составляет 6 процентов годовых, что значительно ниже банковских ставок. Стоит добавить, что в 2024 году 54 предпринимателя, работающие менее двух лет, получили займы на 98 миллионов рублей, а молодым предпринимателям в возрасте до 35 лет за год выдали займы на 75,6 миллиона рублей.

На льготных условиях получают поддержку участники СВО, зарегистрировавшиеся в качестве предпринимателей. За 2024 год им были предоставлены займы на 6,5 миллиона рублей. Фонд микрофинансирования оставил прежними льготные процентные ставки по микрозаймам для орловского бизнеса, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка. На начало 2025 года доля просроченных займов составила 0,1 процента от кредитного портфеля при установленном нормативном значении 12 процентов.

Центр поддержки предпринимательства в минувшем году оказал 3049 консультационных услуг. За счет его субсидий поддержку получили 1223 представителя орловского бизнеса. Средства направлены на софинансирование затрат бизнеса по вопросам правового обеспечения деятельности, на составление бизнес-планов для дальнейшего получения кредитных ресурсов, сертификацию товаров, работ и услуг, содействие в регистрации товарного знака, получение консалтинговых услуг, создание сайтов, разработку и изготовление рекламной продукции и др.

ИА «Орелград»