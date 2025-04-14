22 жителя Орла получили ключи от квартир

14.4.2025 | 17:01 Новости, Общество

Теперь они бесплатно обзавелись собственным жильём.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Ключи получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Новость сообщил мэр Юрий Парахин.

Кроме орловского градоначальника, в церемонии участвовал и губернатор Андрей Клычков, а также другие официальные лица.

«Всего в этом году администрацией города для детей-сирот приобретено 50 квартир в новостройках, в планах — ещё 10. Все они — уже с отделкой», — рассказал мэр Орла.

Также Юрий Парахин указал, что за последние пять лет жильё обрели 397 граждан из данной категории населения. На эти цели государство потратило около миллиарда рублей.

Впрочем, с этим вопросом в Орловской области не всё так гладко. Например, недавно сирота из нашего региона рассказал о проблемах с получением жилья Александру Бастрыкину. Глава Следственного комитета России поручил провести проверку.

ИА «Орелград»


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