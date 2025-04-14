Житель Орла скончался после укуса в лицо

14.4.2025 | 17:26 Важное, Криминал, Новости

Нападавший задержан.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Шокирующее преступление произошло в областном центре. О нём рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Согласно текущей версии, к орловцу пришли в гости знакомый с подругой. Между пришедшими возник конфликт, в который вмешался хозяин. Тогда гость нанёс ему несколько ударов (руками по голове), а затем укусил за лицо. Потерпевший скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему вменяется “причинение тяжкого вреда здоровью” со смертельным исходом.

По ходатайству следствия предполагаемый агрессор будет ждать суда под стражей.

ИА “Орелград”


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