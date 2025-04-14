Бастрыкин вмешался в ситуацию с нападением собак на орловчанку

Глава СКР потребовал доложить о расследовании уголовного дела.

ЧП случилось 12 апреля у Наугорского кладбища, неподалёку от Аллеи Славы. Как рассказал в соцсетях муж пострадавшей, на этой территории обитает стая из пяти собак. Одна из них напала на его 43-летнюю супругу и нанесли ей существенные травмы.

Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Информационный центр СКР, сейчас в орловском Управлении ведомства находится уголовное дело, возбуждённое по факту непринятия мер к отлову собак. Александр Бастрыкин поручил Андрею Чапанову, исполняющему обязанности главного областного следователя, доложить о ходе и результатах расследования (с учётом доводов, озвученных в публичном пространстве).

Напомним, сегодня стало известно, что въезд на Аллею Славы перегородили для водителей.

ИА “Орелград”