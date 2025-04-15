Исполнение бюджета Орла ожидает внешняя проверка

Бюджетные отношения проверят аудиторы городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала обновленный план своей деятельности на второй квартал 2025 года. В него включены такие экспертно-аналитические мероприятия, как внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Орла за 2024 год, мониторинг реализации национальных проектов на территории города и муниципальной адресной инвестиционной программы, анализ состояния дебиторской задолженности муниципального образования «Город Орел» с выработкой предложений по ее сокращению.

В рамках контроля за исполнением местного бюджета запланировано проведение аналитических мероприятий по вопросам исполнения бюджета города Орла по доходам и расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, использования бюджетных ассигнований резервного фонда, состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муниципальных заимствований, выявления резервов и механизмов увеличения неналоговых доходов бюджета от использования муниципального имущества.

К слову, текущий муниципальный долг города Орла составляет 2,818 миллиарда рублей. Городские власти пока не планируют его наращивать. Действующим решением о бюджете верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года установлен в аналогичной сумме – 2,818 миллиарда рублей. Не планирует город в этом году и предоставление муниципальных гарантий.

Ранее на своем очередном заседании Орловский городской Совет народных депутатов внес изменения в бюджет города Орла на 2025 год и утвердил его основные характеристики в новой редакции. Так, общий объем доходов планируется в сумме 13,846 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составит 9,837 миллиарда рублей.

Общий объем расходов бюджета города Орла на 2025 год запланирован в сумме 15,094 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет областной столицы на данный момент сверстан с дефицитом в сумме 1,248 миллиарда рублей, что составляет 31,2 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Для сравнения, по итогам 2024 года доходы городского бюджета составили 13,782 миллиарда рублей, расходы – 15,623 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»