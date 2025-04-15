В сохранение орловских лесов вложат 48 миллионов рублей

Новый региональный проект появился в Орловской области.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области». В структуру программы, действие которой теперь рассчитано по 2030 год, включен региональный проект «Сохранение лесов», Соответственно, увеличен общий объем финансирования программы – с 559,517 миллиона рублей до 750,48 миллиона рублей. Непосредственно на проект «Сохранение лесов» областные власти выделят 48,25 миллиона рублей.

Согласно паспорту программы, указанный проект направлен на сохранение лесов не только для жителей Орловской области, но жителей страны в целом. Реализация предусмотрена «путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия». Цель проекта – сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса.

Проектом предусмотрено проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров.

Так, в 2029 году такими работами должно быть охвачено не менее 300 тысячи гектаров леса. А в целом объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 годов должны составить 649,8 тысячи га. По информации регионального управления лесами, в этом году лесовосстановление будет проведено на площади 60 гектаров. Весенние посадки проведут автономные учреждения лесного профиля «Мценсклес», «Ливнылес» и «Орловский лесопожарный центр».

«На площади 35 га будет проведено искусственное лесовосстановление, в ходе которого будут использованы сеянцы с открытой корневой системой, еще на 15 гектарах будут посажены сеянцы с закрытой корневой системой, – сообщила пресс-служба губернатора. – Кроме того, специалисты учреждения «Мценсклес» проведут комбинированное лесовосстановление (сочетание естественного и искусственного лесовосстановления, посадка при таком лесовосстановлении устанавливается в зависимости от количества имеющегося молодняка главной лесной древесной породы) на площади 10 гектаров: на 7 га будут высажены сеянцы с открытой корневой системой, на 3 га – с закрытой».

Сеянцы будут сажать ручным и механизированным способами. Кроме того, должен быть сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Сейчас он оценивается на уровне около 0,31 тонны, а к концу реализации программы должен быть увеличен до уровня 6,81 тонны. Целевыми индикаторами проекта являются также отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году.

«В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках «компенсационного лесовосстановления» и не обеспеченными указанными мероприятиями», – говорится в паспорте нового регионального проекта.

ИА «Орелград»