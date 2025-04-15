Орловцы вручили мотоцикл воинам из взвода огневой поддержки

15.4.2025 | 10:23 Новости, Общество

Орловская епархия организовала сбор и быстро его реализовала.

Во взводе огневой поддержки 51 парашютно-десантного полка Тульской 106  воздушно-десантной дивизии служат бойцы из разных регионов, лишь один – наш земляк. Это усложняет сборы гуманитарки. Бойцам для выполнения задач необходим мотоцикл. Были опасения, что через сборы в Интернете накопить на технику не получится.

«Может разные епархии соберут по чуть-чуть, спрашиваю отца Андрея … – рассказала в своем канале политик Валентина Остроушко. – Он отвечает: “Думаю, поможем мы сами”. Обратился к руководству епархии…. Перезвонил: “Орловская епархия купит для взвода мотоцикл”.

14 апреля благочинный Орла отец Василий и отец Андрей вручили воинам мотоцикл, два ящика мандаринов и пасхальные подарки всему взводу. Волонтёры передали 1200 яиц и четыре короба с замороженными курами. Подарки принимали бойцы с позывными Чиж и Кузьма.

«Спасибо Орловской епархии, ребята сейчас возвращаются, чтобы окончательно изгнать  врага с нашей земли», – рассказала Валентина Остроушко.

ИА “Орелград”


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