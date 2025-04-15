МегаФон предоставит бесплатный доступ к архивам Победы

15.4.2025 | 12:53 Новости, Общество

Оператор запускает акцию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 15 апреля по 30 июня 2025 года абоненты МегаФон смогут бесплатно пользоваться рядом важных исторических ресурсов, посвящённых подвигу советского народа. Акция автоматически распространяется на всех абонентов с положительным балансом счёта по всей России. (Трафик при переходе на сторонние ресурсы, такие как социальные сети и видеохостинги, будет тарифицироваться по условиям базового тарифа).

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских, инициатива направлена на то, чтобы сделать доступ к исторической памяти максимально удобным для всех желающих изучить и сохранить историю своих семей и страны.

Что включено в акцию

  • Безлимитный доступ к сайтам с архивными документами о войне
  • Возможность бесплатно изучать семейные истории и военные архивы
  • Доступ к военным документам и информации о наградах
  • Участие в онлайн-акциях, включая «Бессмертный полк»

Перечень доступных ресурсов

  • polkrf.ru и moypolk.ru – порталы для публикации историй участников войны
  • pamyat-naroda.ru – поиск информации о родственниках и их наградах
  • obd-memorial.ru – база данных погибших и пропавших без вести
  • podvignaroda.ru – документы о боевых операциях и наградах
  • heroes.pobedarf.ru – виртуальный музей Победы с информацией о военной технике
  • victorymuseum.ru – сайт Музея Победы с виртуальными экскурсиями
  • may9.ru – официальный сайт празднования с архивными материалами

 


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Орелград. 2025 год

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