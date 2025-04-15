МегаФон предоставит бесплатный доступ к архивам Победы

Оператор запускает акцию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
С 15 апреля по 30 июня 2025 года абоненты МегаФон смогут бесплатно пользоваться рядом важных исторических ресурсов, посвящённых подвигу советского народа. Акция автоматически распространяется на всех абонентов с положительным балансом счёта по всей России. (Трафик при переходе на сторонние ресурсы, такие как социальные сети и видеохостинги, будет тарифицироваться по условиям базового тарифа).
По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских, инициатива направлена на то, чтобы сделать доступ к исторической памяти максимально удобным для всех желающих изучить и сохранить историю своих семей и страны.
Что включено в акцию
- Безлимитный доступ к сайтам с архивными документами о войне
- Возможность бесплатно изучать семейные истории и военные архивы
- Доступ к военным документам и информации о наградах
- Участие в онлайн-акциях, включая «Бессмертный полк»
Перечень доступных ресурсов
- polkrf.ru и moypolk.ru – порталы для публикации историй участников войны
- pamyat-naroda.ru – поиск информации о родственниках и их наградах
- obd-memorial.ru – база данных погибших и пропавших без вести
- podvignaroda.ru – документы о боевых операциях и наградах
- heroes.pobedarf.ru – виртуальный музей Победы с информацией о военной технике
- victorymuseum.ru – сайт Музея Победы с виртуальными экскурсиями
- may9.ru – официальный сайт празднования с архивными материалами