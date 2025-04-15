МегаФон предоставит бесплатный доступ к архивам Победы

Оператор запускает акцию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 15 апреля по 30 июня 2025 года абоненты МегаФон смогут бесплатно пользоваться рядом важных исторических ресурсов, посвящённых подвигу советского народа. Акция автоматически распространяется на всех абонентов с положительным балансом счёта по всей России. (Трафик при переходе на сторонние ресурсы, такие как социальные сети и видеохостинги, будет тарифицироваться по условиям базового тарифа).

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских, инициатива направлена на то, чтобы сделать доступ к исторической памяти максимально удобным для всех желающих изучить и сохранить историю своих семей и страны.

Что включено в акцию

Безлимитный доступ к сайтам с архивными документами о войне

Возможность бесплатно изучать семейные истории и военные архивы

Доступ к военным документам и информации о наградах

Участие в онлайн-акциях, включая «Бессмертный полк»

Перечень доступных ресурсов