Оценена доступность жилья для орловской молодежи

Орловская область не вошла в число регионов с доступным жильем.

Федерация независимых профсоюзов России обновила данные исследования недоступности жилья для молодежи – ежеквартального мониторинга, который проводится в рамках проекта «Доступность жилья для молодежи». Так, по данным мониторинга за четвертый квартал 2024 года, ежемесячный платеж по ипотеке без господдержки на 20 лет за жилье эконом-класса на вторичном рынке подходящей квадратуры, если в семье есть один ребенок и оба родителя работают и получают среднестатистическую зарплату, могут себе позволить только жители Московской, Мурманской, Магаданской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев.

Основной идеей разработки методики мониторинга стала «необходимость наглядно продемонстрировать доступность приобретения жилья в ипотеку в каждом регионе Российской Федерации». Составители рейтинга взяли следующие модели семей: 1 работающий взрослый человек, 2 работающих взрослых человека, 1 работающий взрослый человек плюс 1 ребенок; 1 работающий взрослый человек плюс 2 ребенка; 2 работающих взрослых человека плюс 1 ребенок; 2 работающих взрослых человека плюс 2 ребенка; 1 работающий взрослый человек плюс 1 взрослый человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком плюс 1 ребенок до 1,5 лет; 1 работающий взрослый человек плюс 1 взрослый человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком плюс 2 ребенка, один из которых в возрасте до 1,5 лет.

Варианты семей с тремя и более детьми не рассматривались, так как в России на федеральном и региональном уровне действуют меры поддержки многодетных семей. При этом размер поддержки постоянно меняется, что затрудняет его оценку. Однако подобный анализ можно провести в регионе самостоятельно. Как бы то ни было, но Орловская область в число регионов с доступным для молодежи жильем не попала.

«Изменения на рынке жилья – повышение цен в сумме с ростом ипотечных ставок в совокупности с темпами роста зарплат привели к ситуации, в которой семьи, где есть двое детей и оба родителя работают за среднестатистическую зарплату, не могут рассчитывать на покупку без программ господдержки жилья подходящей квадратуры на вторичном рынке», – сообщается на сайте Федерации профсоюзов Орловской области.

ИА “Орелград”