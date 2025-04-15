«ОМЗ» Орла купит 26 букв для сквера Танкистов

15.4.2025 | 12:43 Новости, Общество

Здесь требуется ремонт мемориальной плите на братской могиле.

Фото: oreltimes.ru

Ранее на отсутствие отдельных букв в именах защитников Отечества, погребённых в сквере, обратили внимание бдительные горожане и СМИ.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ответственные лица не только признали недоработки, но и уже стремятся их исправить.

«Объединённый муниципальный заказчик», который отвечает, в том числе, за данный объект, заключил контракт с ООО «Юлион». В ближайшее время компания должна благоустроить около 20 объектов.

«В рамках контракта как раз предусмотрена закупка комплекта из 26 букв, которые отсутствовали на памятнике или пришли в негодность», – пояснили в «ОМЗ». Завершить благоустройство планируется к началу следующего месяца, до юбилейного Дня Победы.

Напомним, что сквер Танкистов является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее там же установили, а после заменили табличку с ошибочной надписью.

ИА «Орелград»


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