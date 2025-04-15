На орловца завели дело за попытки опорочить экс-супругу

15.4.2025 | 14:15 Криминал, Новости

Жителю Орловской области вменяют сразу несколько статей.

ИА “Орелград” / Светлана Числова

Это «нарушение неприкосновенности частной жизни», а также «незаконное распространение порнографических материалов». Отягчающим обстоятельством стало использование интернета.

Новость сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Известно, что обвиняемый живёт во Мценске. В октябре минувшего года мужчина разместил в интернете сведения о частной жизни своей бывшей супруги, «составляющие её личную тайну», а также видеоролики «порнографического характера». Всё это появилось в одной из социальных сетей — в свободном доступе.

В настоящее время дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»


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