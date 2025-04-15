На орловца завели дело за попытки опорочить экс-супругу

Жителю Орловской области вменяют сразу несколько статей.

Это «нарушение неприкосновенности частной жизни», а также «незаконное распространение порнографических материалов». Отягчающим обстоятельством стало использование интернета.

Новость сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Известно, что обвиняемый живёт во Мценске. В октябре минувшего года мужчина разместил в интернете сведения о частной жизни своей бывшей супруги, «составляющие её личную тайну», а также видеоролики «порнографического характера». Всё это появилось в одной из социальных сетей — в свободном доступе.

В настоящее время дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»