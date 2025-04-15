Под Орлом водители маршруток игнорировали конечные

Нарушения выявлены на межмуниципальном маршруте.

Их допустили водители, которые работают на маршруте №445. Он соединяет посёлок Знаменка и Мезенский педагогический колледж.

Известно, что о нарушениях сообщили граждане. Официально их зафиксировал Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Так, один из водителей проигнорировал конечную остановку «Улица Зелёная», развернувшись рядом с педколледжем. Другой поступил подобным образом, но уже находясь в Знаменке. Этот водитель развернулся на остановке «Администрация», оставив без транспортных услуг пассажиров на конечной.

«По выявленным фактам проводится претензионная работа, предусматривающая штрафные санкции», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области. Также информация о нарушениях уже направлена перевозчику.

ИА «Орелград»