На Орловщину из Турции впервые ввезли инкубационные яйца кур

15.4.2025 | 15:20 Новости, Экономика

Нарушений пока не зафиксировано.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской области.

Известно, что речь идёт о 123 с половиной тысячах штук яиц. Груз приняли на одном из птицеводческих предприятий Ливенского района. Партию перевозили автомобильным транспортом.

Яйца продолжат инкубировать. Затем предприятие будет выращивать «турецких» цыплят.

Россельхознадзор оформил разрешение на ввоз продукции, подтвердив, что регион-экспортёр не представляет опасности по заразным и карантинным заболеваниям. Также сотрудники присутствовали при выгрузке партии.

Всего в этом году на данное предприятие поступило около 613 тысяч штук инкубационных яиц. Они прибывали также из Испании, Чехии и Словакии.

ИА «Орелград»


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