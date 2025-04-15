В Орле дом тонет в фекалиях и осадках

Внимание к проблеме привлёк «Общероссийский народный фронт».

Проблемное здание находится на улице Комсомольской, 245. Здесь проживают примерно 100 человек. Дом не такой старый — ему около 40 лет. Однако он уже пришёл в плачевное состояние.

Как рассказывают жильцы, крыша полностью изношена. Постоянная сырость привела к тому, что из фасада здания выпадают кирпичи.

Особенно не повезло жильцам квартир, расположенных на верхних этажах. Здесь постоянно образуется плесень и происходят протечки. Осадки, которые пропускает крыша, повреждают потолки и стены.

Впрочем, не лучше дела обстоят в подвале. Инженерные сети давно вышли из строя. Подвальные помещения затоплены сточными водами и завалены мусором, а также останками животных. Конечно, здесь стоит сильный неприятный запах.

Орловцы утверждают, что обращались не только в свою управляющую компанию («Содействие»), но также в жилинспекцию и администрацию. Однако реальных результатов это не принесло. Правда, в 2020-м на крыше уложили несколько рулонов рубероида. В Фонде капитального ремонта рассказали, что капитальный ремонт кровли есть в планах, но только на 2039-41 года.

На данный момент «Народный фронт» обратился в администрацию Орла и в управляющую компанию «Содействие» с просьбой провести оперативный и капитальный ремонт крыши.

ИА «Орелград»