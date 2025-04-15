Названо число орловцев — участников операции «Поток»

15.4.2025 | 13:30 Новости, СВО

Она уже успела стать легендарной.

Фото: t.me/orel338

Напомним, что в рамках операции российские военные, двигаясь внутри трубы магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», вышли в тыл обороны противника. При этом дистанция составляла около 15 километров, а диаметр трубы — 1,4 метра. Это произошло 8 марта текущего года при освобождении Курской области, рядом с городом Суджа.

Точное число российских военных, занятых в «Потоке», пока остаётся неизвестным. Однако среди них были орловцы.

Как рассказали в телеграм-канале «Рокот-Орёл», в операции участвовали семеро наших земляков.

На днях в Курске открылась выставка, посвящённая «Потоку». Также аналогичные мероприятия прошли и в других городах России.

Фото: t.me/orel338

ИА «Орелград»


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