В Орле железнодорожника заподозрили в крупном хищении

Правоохранители считают, что он похитил деньги организации.

Следственным отелом линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Под подозрение попал 35-летний гражданин, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Орел выявлен факт присвоения денежных средств работником железнодорожной организации, – сообщила по этому поводу пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – Транспортные полицейские установили, что 35-летний местный житель, являясь работником эксплуатационного локомотивного депо Орел, был направлен в командировку, в связи с чем получил денежные средства, предназначенные для оплаты проживания по месту пребывания».

По версии следствия, у мужчины сформировался преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств. Он внес ложные сведения в отчетные документы, которые в последующем предоставил в бухгалтерию организации, в которой работает. По оценкам следствия, таким образом подозреваемый похитил деньги, выделенные ему работодателем в качестве аванса, причем речь идет о сумме более чем в 380 000 рублей.

В случае признания его виновным, мужчине грозит довольно суровое наказание. Так, в соответствии с санкциями статьи 160 УК РФ, виновный наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет. А наиболее суровым наказанием, которое грозит фигуранту этого уголовного дела, является лишение свободы на срок до шести лет.

ИА “Орелград”