Прокуратура нашла в орловском райцентре незаконную дорогу

15.4.2025 | 10:31 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Чинить её пришлось через суд.

Фото: ИА «Орелград»

Проверку проводила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Опасный объект находится в Хомутово.

Выяснилось, что дорожное покрытие местной Кооперативной улицы имеет существенные дефекты и повреждения. Это не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

В итоге прокуратура направила в суд заявление, которое обязывало администрацию Хомутово решить данную проблему. Вердикт оказался в пользу надзорного ведомства.

«Исполнение судебного акта находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в пресс-службе орловского органа надзора.

ИА «Орелград»


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