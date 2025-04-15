Прокуратура нашла в орловском райцентре незаконную дорогу

Чинить её пришлось через суд.

Проверку проводила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Опасный объект находится в Хомутово.

Выяснилось, что дорожное покрытие местной Кооперативной улицы имеет существенные дефекты и повреждения. Это не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

В итоге прокуратура направила в суд заявление, которое обязывало администрацию Хомутово решить данную проблему. Вердикт оказался в пользу надзорного ведомства.

«Исполнение судебного акта находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в пресс-службе орловского органа надзора.

ИА «Орелград»