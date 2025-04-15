От вражеской атаки на Орловщину пострадал ФАП

15.4.2025 | 12:23 Новости, СВО

Информацию сообщил орловский губернатор.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Андрей Клычков рассказал об этом во время вечернего эфира в социальных сетях. По словам губернатора, после массированной атаки на Орловщину (в ночь на понедельник) в Дмитровском районе пострадали не только жилые дома, но и фельдшерско-акушерский пункт. Однако Клычков назвал повреждения «незначительными».

Также губернатор рассказал, что специальная комиссия уже побывала на месте и начала работу по возмещению причинённого ущерба. В частности, были даны поручения — привести в порядок повреждённые («посечённые») крыши и лоджии домов.

Андрей Клычков ещё раз напомнил, что атака обошлась без погибших и пострадавших.

В ночь на 14 апреля над Орловской областью сбили 10 вражеских БПЛА. Эта ночь тоже не обошлась без воздушных атак. Над Орловщиной ликвидировали один украинский дрон.

ИА «Орелград»


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