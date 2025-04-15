В обладминистрации прокомментировали новое назначение Берестова

15.4.2025 | 12:29 Важное, Новости, Общество

Чиновник занял ещё одну ответственную должность, хотя и не на полных правах.

Фото: Портал Орловской области

Алексей Берестов стал исполняющим обязанности заместителя губернатора Орловской области по социальной политике. При этом он продолжит трудиться и на прежнем посту (главы регионального департамента физкультуры и спорта).

Об этом объявил сам губернатор – Андрей Клычков. Как уточняют «Вести-Орёл», заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой проекту «ВерноСело».

Впрочем, как удалось узнать «Орёлграду», новое назначение носит временный характер. Алексей Берестов замещает Олега Ревякина, так как последний находится на больничном. После выздоровления чиновника всё «вернётся на круги своя».

ИА «Орелград»


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