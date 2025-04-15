После гибели орловца на СВО его брата-сироту выгоняют из квартиры

15.4.2025 | 17:01 Новости, СВО

Чиновники позвонили ему с соответствующим требованием на следующий день после похорон.

Фото: ИА “Орелград”

О ситуации в своих соцсетях рассказала орловская журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

По её словам, с проблемой столкнулся молодой человек из Хотынца по имени Сергей Морозов. Его брат Евгений погиб, участвуя в специальной военной операции.

Квартира в Хотынце, где братья жили вместе, предоставлялась Евгению как сироте — по договору социального найма. Он не успел оформить жилплощадь как свою собственность («время ещё не подошло»).

В связи с этим уже на следующий день после похорон Сергею «позвонили из опеки и попросили освободить квартиру», пишет Остроушко.

При этом молодому человеку идти некуда. Он тоже имеет официальный статус ребёнка-сироты, но пока лишь ждёт получения бесплатного жилья (во Мценске). В Хотынце стоит дом родителей Морозовых, однако он не пригоден для проживания.

Также Остроушко уточняет, что после гибели Евгения на СВО его родным полагается выплата. Это пять миллионов рублей. Однако эту сумму должны разделить на четверых — кроме Сергея есть ещё два брата и сестра. Известно, что один из братьев живёт во Мценске и учится на повара, второй растёт в приёмной семье, а сестра находится в детдоме.

«Может, «Защитники Отечества» подключатся? Всё-таки кроме погибшего брата у него никого не было», – выражает надежду журналистка.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования