После гибели орловца на СВО его брата-сироту выгоняют из квартиры

Чиновники позвонили ему с соответствующим требованием на следующий день после похорон.

О ситуации в своих соцсетях рассказала орловская журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

По её словам, с проблемой столкнулся молодой человек из Хотынца по имени Сергей Морозов. Его брат Евгений погиб, участвуя в специальной военной операции.

Квартира в Хотынце, где братья жили вместе, предоставлялась Евгению как сироте — по договору социального найма. Он не успел оформить жилплощадь как свою собственность («время ещё не подошло»).

В связи с этим уже на следующий день после похорон Сергею «позвонили из опеки и попросили освободить квартиру», пишет Остроушко.

При этом молодому человеку идти некуда. Он тоже имеет официальный статус ребёнка-сироты, но пока лишь ждёт получения бесплатного жилья (во Мценске). В Хотынце стоит дом родителей Морозовых, однако он не пригоден для проживания.

Также Остроушко уточняет, что после гибели Евгения на СВО его родным полагается выплата. Это пять миллионов рублей. Однако эту сумму должны разделить на четверых — кроме Сергея есть ещё два брата и сестра. Известно, что один из братьев живёт во Мценске и учится на повара, второй растёт в приёмной семье, а сестра находится в детдоме.

«Может, «Защитники Отечества» подключатся? Всё-таки кроме погибшего брата у него никого не было», – выражает надежду журналистка.

ИА «Орелград»