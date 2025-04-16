В Орле индустриальный парк готовится к вхождению в особую зону

16.4.2025 | 7:04 Новости, Экономика

Издан соответствующий приказ управления градостроительства Орловской области.

Фото: Корпорация развития Орловской области

В конце марта принято решение о разработке изменений в проект планировки территории индустриального парка «Новосильское шоссе». Основанием послужило обращение КУ ОО «Орелгосзаказчик». Цель – отнести следующие земельные участки к особой экономической зоне: 57:25:0031127:282, 57:25:0031127:288, 57:25:0031101:324, 57:25:0031101:331, 57:25:0031101:343, 57:25:0031101:344, 57:25:0031101:345, 57:25:0000000:6224, 57:25:0000000:6654, 57:25:0000000:6188, 57:25:0031101:341, 57:25:0031101:332, 57:25:0031101:338. Профильным управлением утверждено задание на подготовку изменений.

Для заинтересованных лиц предусмотрена подача предложений: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 527 (с 9 до 18 часов), телефон: +7 (4862) 59-82-66.

Отметим, присоединение к ОЭЗ даст резидентам возможность получать льготы. Из уже громко озвученных на площадке «Новосильское шоссе» можно отметить строительство распределительного центра «Вайлдберриз» и завод по производству амилозного крахмала мощностью 30 тысяч тонн в год АО «Щелково Агрохим». В феврале 2023 года губернатор Андрей Клычков сообщал, что на размещение в индустриальном парке «Новосильское шоссе» получено порядка 20 заявок.

ИА “Орелград”


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